Конкурс «Береги лес от пожаров» выявил лучших видеографов среди калужских школьников

В Калужской области подвели итоги ежегодного конкурса видеороликов, посвященного защите лесов от огня.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Организатором выступило региональное Министерство природных ресурсов и экологии, которое сообщило о результатах 31 июля.

Юные экологи со всей области прислали на суд жюри десятки ярких и продуманных работ. Каждый сюжет был по-своему уникален: школьники использовали анимацию, съемки на природе и даже игровые сценки, чтобы донести до зрителей важность сохранения лесных массивов и соблюдения противопожарных правил.

Комиссия отметила высокий уровень подготовки и творческий подход ребят. В средней возрастной группе победу одержал Иван Азаров, чей ролик поразил экспертов оригинальным монтажом. В старшей категории лучшим стал Захаров Дмитрий, работа которого выделилась профессиональным подходом и эмоциональным посылом.

Конкурс «Береги лес от пожаров» проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам экологии. Организаторы уверены, что такие проекты помогают воспитывать в детях ответственность за природу и учат бережному отношению к лесным богатствам.