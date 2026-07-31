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Общество

Конкурс «Береги лес от пожаров» выявил лучших видеографов среди калужских школьников

В Калужской области подвели итоги ежегодного конкурса видеороликов, посвященного защите лесов от огня.
Ольга Володина
31.07, 10:41
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Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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Организатором выступило региональное Министерство природных ресурсов и экологии, которое сообщило о результатах 31 июля.

Юные экологи со всей области прислали на суд жюри десятки ярких и продуманных работ. Каждый сюжет был по-своему уникален: школьники использовали анимацию, съемки на природе и даже игровые сценки, чтобы донести до зрителей важность сохранения лесных массивов и соблюдения противопожарных правил.

Комиссия отметила высокий уровень подготовки и творческий подход ребят. В средней возрастной группе победу одержал Иван Азаров, чей ролик поразил экспертов оригинальным монтажом. В старшей категории лучшим стал Захаров Дмитрий, работа которого выделилась профессиональным подходом и эмоциональным посылом.

Конкурс «Береги лес от пожаров» проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам экологии. Организаторы уверены, что такие проекты помогают воспитывать в детях ответственность за природу и учат бережному отношению к лесным богатствам.

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