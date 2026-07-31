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Общество

В Жуковском районе директора компании оштрафовали за найм бывшего чиновника

Евгения Родионова
31.07, 11:00
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В пятницу, 31 июля, прокуратура Жуковского района сообщила о привлечении руководителя коммерческой организации к административной ответственности.

По данным ведомства, что местная компания взяла на работу бывшего заместителя начальника отдела администрации Жукова. Но об этом не сообщили бывшему работодателю.

Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении. В итоге директора оштрафовали на 20 тысяч рублей, а организацию на 50 тысяч. Сейчас нарушения уже исправлены.

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