Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Всероссийский финал по профмастерству соберет в Калуге 14 тысяч конкурсантов
Общество

Всероссийский финал по профмастерству соберет в Калуге 14 тысяч конкурсантов

Калуга вновь выбрана одной из трех столиц всероссийского финала чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».
Ольга Володина
31.07, 09:08
0 261
Фото: канал МАКС Владислава Шапши.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соревнования пройдут на базе Федерального технопарка рабочих профессий с 21 по 26 августа.

Участников ждут состязания по 14 передовым направлениям - от робототехники и космического инжиниринга до мехатроники и оптоэлектроники. Глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что город примет финал именно по промышленным компетенциям, а всего мероприятие соберет 14 тысяч талантливых молодых людей из России и тридцати дружественных государств.

Губернатор отметил востребованность среднего профессионального образования: - Сейчас среднее профобразование максимально востребовано. Мы в Калужской области за пять лет увеличили число бюджетных мест в колледжах на 20%. Под запросы экономики открываем новые специальности. Уровень трудоустройства выпускников у нас – один из лучших в стране. Семь учебных заведений региона входят в десятку лучших в национальном рейтинге.

Чемпионатное движение «Профессионалы» развивается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и служит инструментом укрепления кадрового потенциала страны, вовлекая талантливую молодежь в решение задач технологического лидерства России.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
профмастерство
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlhdkMrcTloZUhxNzZvREl6STZyK1E9PSIsInZhbHVlIjoibWNHVklrUGhUbmhYYjVlT09XSnA5b2hERmdlQmpkOUVPS2h3U3Q2a1FFNEV0emFoQ3pqeFZQaGZnT1JNUzBNRlo5ZEwyVXM0NHAxU3NFWFgwMnl3S2VITWJadHRiYW4wM05qSEp0L0N0TStrNzlidENJb1ZMNHVEeHdNRDFLbDMrR1RwaGJ4UWZPTkcveHBCZHQrQS9JSWd4ZlhNSUtHY0pvY1ovZ0VpeDJnWkpya3crREZTTDZ4TVRzU2VudHhqQ2F4ak1jYW96MUx1VFJuNTFaZ09kNVY2UjZFc0s2b0NLQ2hhQXdjb0U4ZHBwS0pjaVc2YzI1dVpMaWZpQzhseUYxanluNUVzSGcxTjVQUy9TZmNVbmtPb3A0Tno1UnkvYUdELzhWa3ArVVVoeXczUmRKclYrMUY4R3VzT1g2RDFDcHhGazlNcTVxd3dVOVNIOGdzNjRQcjJCM0VvTjdWRDlzNDZDYTJIZE5zWnR3UnRMTFFtTTJtdTN1d2hTVG45bEFQU0I0RWhBN0dBaXBES29NbHE2N2ZtNkNtOFB6Y3hwdnhabmQzOFgwZmVGamRiZWZ0Wi9aczF1RnRUNHhxLyIsIm1hYyI6ImRhZjlhYTE1NzE0ZTMxZWY5NDc3NGI1NzA3ZjM1OTk1OGU5YWNkNmFiZTdlMDdmMjI1ZGZjZTY2MTRmNjM5MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9uTXFBaWhYZkpzaTZXNFB6MHlCNlE9PSIsInZhbHVlIjoiY0pZZFR3WU0rc0JDTnFvbEEvKzNZbHdmNDVYbFBIb2tFZ3htS3daWEV2ZjRoQ09sNC9HemtQU1RFZE95a2JTdWRkU3AyN1VXKzFrVnBTbHdrSW9VaHpOTGtVMHEzWGtBU0NvaWYvUEEzVUtZMEd1L29HK01ZM3crRlpvdVB1WXJtbWpOS3V0NGlzdWU1NVRHUk01Sk1JRGJ2RkxVYVhwa1BBdmh0Z25RMDdPc3o3MFpEM1l0MDZaRXJIbjJJaXdJaW03RXNpMmhEKzE4OC9PaHVHREZrUmU4M09rY2lsNlR0djEyRmhXQlhET2IzTE5LMVc4QU1CSEYrdzJieWt3Q2ErUUFzSXRpa25RQ0QyL1JDWmFpeEFlaXVkbUVkMXZ6bksvWktSV0pRcThxK0NsQ3FEVldSK0FoTnVJMFZVR1llbWdzZFdsM3FsRG9Eb29yZVgzSytpV3ZLOUZkSTl1UG5NY1RJK284UExKSDV0dDdBb0dUSEd4ZkI3dlBQdTdaNDYyREdsOEdjT2NxYTBCdjZJMDBQTERDYUxOQWJneWFwb0I4Ym5DWDIrbWdGYkhhWTVpdEg5WnZkTXVnbGFTRUMweE50cUM0V1pKN1RId1EwMG1XcGVRNENTOUxxeXJRdlc5cEorUGc5aGp2YWs0eHFJbG5xUy9hajZIZUg3YWptRnZ4MCtTMFV1RjFvQUsreEFXZGQ4UjJoVWI1UXZDRk8ySEVRcHJoNkpVQk5vWGhRZDQrQktQdGlLWmQ0R3l2d3JRNzZPRGtWMTRiMFkrTnB3VG1NK2c1blVGSUZvRHJvVTdlNStzY3VPU1JuNFZXS2xZSjNId3hHQWduK1BQZiIsIm1hYyI6ImM4NDJlOTRmNGRlYmE5YmM5ZTlmYmQxYmQ2YWMxZjM4ZmM1ZmNiZTE4NWU1YmQyNGY4NzBjMTMyYmNjNWJlMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+