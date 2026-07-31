Всероссийский финал по профмастерству соберет в Калуге 14 тысяч конкурсантов
Соревнования пройдут на базе Федерального технопарка рабочих профессий с 21 по 26 августа.
Участников ждут состязания по 14 передовым направлениям - от робототехники и космического инжиниринга до мехатроники и оптоэлектроники. Глава региона Владислав Шапша подчеркнул, что город примет финал именно по промышленным компетенциям, а всего мероприятие соберет 14 тысяч талантливых молодых людей из России и тридцати дружественных государств.
Губернатор отметил востребованность среднего профессионального образования: - Сейчас среднее профобразование максимально востребовано. Мы в Калужской области за пять лет увеличили число бюджетных мест в колледжах на 20%. Под запросы экономики открываем новые специальности. Уровень трудоустройства выпускников у нас – один из лучших в стране. Семь учебных заведений региона входят в десятку лучших в национальном рейтинге.
Чемпионатное движение «Профессионалы» развивается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и служит инструментом укрепления кадрового потенциала страны, вовлекая талантливую молодежь в решение задач технологического лидерства России.
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