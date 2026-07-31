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Общество

В селе Нижнее проверят законность вырубки леса

Евгения Родионова
31.07, 09:00
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В четверг, 30 июля, жительница села Нижнее Жуковского района Калужской области рассказала о проблеме с вырубкой леса в комментариях в социальной сети.

По её словам, вырубка леса незаконна.

— Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая прямо сейчас развивается в лесу рядом с нашим селом, - пишет местная жительница. - Недавно наша инициативная группа получила официальный ответ, подтверждающий, что вырубка леса в этом районе является незаконной. Однако, несмотря на это, прямо сейчас мы видим, как в лес завозят и разгружают тяжелые опоры электропередач. Работы идут полным ходом. Ситуация вызывает у нас серьезные опасения. Мы понимаем, что иногда вырубка в охранных зонах ЛЭП необходима для безопасности, однако в данном случае, по имеющейся у нас информации, все необходимые разрешения отсутствуют. Это похоже на самоуправство, которое наносит непоправимый ущерб природе нашего района. Подобные случаи уже были в области - например, в Боровском районе жители также обращались к Вам по поводу незаконной вырубки, и ситуация дошла до проверки Следственным комитетом. Просим срочно разобраться в ситуации с вырубкой леса и установкой опор ЛЭП вблизи села Нижнее.

— Специалисты выедут на место, чтобы разобраться в ситуации, - прокомментировали ситуацию в министерстве природы Калужской области.

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