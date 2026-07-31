В калужском центре реабилитации появилась новая техника

Для участников СВО в калужской областной больнице расширили технические возможности восстановительного лечения.

Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.

Медицинский центр пополнился 12 единицами высокотехнологичного оборудования, приобретенного для комплексной реабилитации.

Новый арсенал включает аппараты для электростимуляции мышц, системы для восстановления ходьбы, а также специализированные тренажеры для разработки суставов верхних и нижних конечностей. Среди поставленного оборудования - мультимодальная система физиотерапии, глубокий электромагнитный стимулятор тканей и мобильная рамка для разгрузки веса.

Техника предназначена для пациентов с нарушениями центральной и периферической нервной системы, проблемами опорно-двигательного аппарата, а также при нейропатии и ревматологических заболеваниях.

Врачи подчеркивают:

- Оснащение новой медицинской техникой повысит доступность современной реабилитации в регионе, расширит спектр поддающихся лечению заболеваний, сократит сроки восстановления пациентов.