В калужской полиции озвучили триггеры, которые помогут обломать мошенников

Начальник управления по борьбе с кибермошенничеством о новых схемах, освобождении от уголовной ответственности и обмане на 13 миллионов после трех месяцев общения.

Какие новые схемы появились в этом году, и почему даже продвинутые пользователи продолжают попадаться на уловки?

Как долго мошенники готовы окучивать своих жертв?

Об этом и многом другом в четверг, 30 июля, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM мы поговорили с начальником Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий подполковником полиции Казбеком Зангионовым.

Потянуло на «клубничку»

- Казбек Артёмович, начнём с недавнего случая — в июне 19-летний житель Москвы, притворившись девушкой на сайте интим-услуг, выманил у калужанина 180 тысяч рублей. Не перестают удивлять интернет-мошенники.

- Оказание услуг в интернете — предлог достаточно распространённый. Учитывая, что сейчас лето, тёплое время года, что уж тут лукавить, есть определённые жители, которые употребляют спиртное и которым необходимы услуги досуга. Они начинают искать в интернете различные предложения и, соглашаясь на них, переводить предоплаты. В данном случае инициатором коммуникации стала сама жертва. Молодой человек нашёл в интернете соответствующее предложение и решил заказать интимный досуг. А после перевода предоплаты преступление переросло в вымогательство. Якобы представитель девушки заявил, что теперь знает о заказчике всё и сообщит информацию на работу и семье, если тот не переведёт ещё денег.

- И он стал переводить?

- Да, 180 тысяч рублей — это не самый большой ущерб. В Калужской области есть случаи, когда переводили 500 тысяч и 900 тысяч.

- Чем завершилась эта история?

- Злоумышленника сотрудники задержали. Сейчас он содержится под стражей, уголовное дело расследуется.

Золотое правило — не обманывай там, где живёшь

- На ваш взгляд, участились или уменьшились случаи, когда калужане попадаются на уловки мошенников из других городов?

- В целом преступность последних лет характеризуется тем, что подавляющее большинство преступлений в регионе совершаются преступниками из других регионов.

Даже на магазинные кражи приезжают из соседних областей.

- В надежде, что в чужом регионе не поймают?

- Большинство злоумышленников в своём регионе известны участковым, неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Чтобы скрыть следы, они приезжают в соседние. Золотое правило мошенника — не обманывай людей там, где ты живешь.

13 миллионов за три месяца

- Ещё один способ: в июле жительница Калуги отдала мошенникам 2 миллиона 700 тысяч рублей после звонка якобы с работы, а затем от представителей Госуслуг. Это новая многоступенчатая схема?

- Это как раз тенденция текущего года. В прошлом году внесли много ограничений на регистрацию сайтов, свободное пользование банковскими картами и SIM-картами.

У мошенников сузилась возможность взаимодействовать с огромным количеством лиц одновременно. Теперь они берут одну жертву и реализуют сложную многоходовку с огромным количеством ролей.

Яркий пример: недавно в одном из районов учительница перевела аферистам 13 миллионов рублей. Общение начиналось со звонка от руководителя отдела образования, якобы проходит подготовка учителей в области информационной безопасности.

Это обыденность для людей, которые работают с детьми или пенсионерами.

В итоге звонок перерос в контакт с «ФСБ». Якобы сотрудник уличил потерпевшую в том, что она, возможно, хотела перевести деньги на террористическую деятельность.

Мало того что она перевела все свои накопления, она взяла крупные кредиты. Мошенники почти втянули ее в соучастие.

Она уехала в другой регион, чтобы помочь якобы другой пенсионерке не стать жертвой террористов.

- Что в головах у этих людей? Мошенники обладают гипнозом?

- На холодную голову, действительно, выглядит так. Но когда изучаешь объяснение потерпевшего, понимаешь: это программирование человеческого мозга.

Сначала нейтральный предлог, чтобы затянуть человека в коммуникацию, потом прощупывание на готовность давать обратную связь, затем страшилка.

В рамках страшилки жертва сама задаёт вопрос: «Что мне делать?» И оказывается, что единственный помощник — человек на том конце провода.

Мошенники серьёзно подходят к подготовке. Ту же учительницу они заставили купить телефон, оформить электронную SIM-карту, научили её активировать.

- Это же не за один день?..

- Три месяца. Это вторая тенденция года: мошенники не считаются со временем.

Подавляющее большинство популярных преступлений реализуется неделями и месяцами.

Я вижу решение в формировании у людей триггеров-выключателей:

Если слышите «декларирование денежных средств» — это мошенники.

Слышите «финансирование ВСУ» — это мошенники.

Вам говорят поставить приложение для секретного общения — это мошенники.

Присылают документы в мессенджерах — это мошенники.

Если пароль знают двое — его знают все

- Я читал о случае: позвонили, попросили назвать код из четырёх цифр. Потом якобы с другого номера сказали: «Вы дали эти цифры и зацепились». Выходит, нельзя ничего говорить из того, что присылают?

- Во-первых, надо сразу вешать трубку.

Во-вторых, даже если вы что-то сказали, чтобы перевести деньги с карты, нужно проделать много манипуляций.

Если вы сообщили код и дали доступ, какие бы страшилки ни приводили — что сейчас вашими документами воспользуются, оформят доверенности, проведут видеообыск, — ни в коем случае не реагируйте.

Мошенники используют детей

- Какие ещё социальные предлоги используют аферисты?

- Третья тенденция, которая пугает, — преступления через детей.

Недавно в Ферзиковском районе двенадцатилетняя девочка общалась с мальчиком в мессенджере. Тот попросил адрес, потом геолокацию.

После этого написал: «Я военнослужащий, по этой геолокации направил беспилотник. Если не сделаешь, что скажу, твой дом взорвут».

- И к чему это привело?

- Девочка ночью под диктовку мошенников взяла телефон мамы и перевела 400 тысяч рублей из онлайн-банка.

Обязательно разговаривайте с детьми, выясняйте, чем они увлекаются, с кем общаются.

- По итогам двух месяцев зафиксирован 61 факт дистанционных преступлений с участием несовершеннолетних…

- Абсолютно верно. Эти преступления показывают: дети знают пароли для входа в онлайн-банк и мобильный телефон.

Вы можете быть тысячу раз осведомлены о защите, о самозапрете на кредиты. Но если не могут обмануть вас — не значит, что не обманут того, кто рядом.

Простое правило: если пароль для доступа в онлайн-банк знаете вы один — он в тайне. Если его знают двое — его знают все.

Школьника привлекли за 40 евро в час

- В соцсетях часто пишут: «Страничку взломали, ни у кого денег не прошу». В этом году пресекли схему продажи фейковых аккаунтов. Это проблема?

- В прошлом году ввели статьи, по которым регистрация аккаунта на себя и передача его другому лицу подлежит уголовной ответственности.

Конкретный случай: школьника привлекли к дистанционному заработку. Мошенники сыграли на его амбициях.

Он установил нужное ПО на компьютер, регистрировал аккаунты, пропускал через себя противоправный трафик. Платили примерно 40 евро за 3-4 часа работы.

- Если человек уже перечислил деньги и думает: «Позвоню в полицию — меня посадят за содействие»?

- Обычно я говорю так: если после сообщения, что вы профинансировали террористов, вы не положили трубку — вы действительно его профинансируете.

При любом подозрении прекращаем диалог, сами идём к правоохранителям и рассказываем ситуацию.

По статье 187 — неправомерный оборот средств платежа — если вы стали соучастником, но сами пришли и сообщили в полицию, уголовной ответственности вы не подлежите.

Подкаст программы «Диалоги» с Казбеком Зангионовым на радио «Комсомольская правда - Калуга», 93.1 FM можно послушать здесь.