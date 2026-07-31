Юрий Моисеев посетил оздоровительные лагеря «Искра» и «Ласточка»

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев посетил загородные оздоровительные лагеря «Искра» и «Ласточка», пообщался с руководством и отдыхающими. В настоящее время в лагерях отдыхают дети из 17 районов Калужской области и Бетлицкой школы-интерната.

В 2025 году на территории лагерей построено по два быстровозводимых корпуса, концертные площадки, проводились работы по модернизации оборудования. В «Искре» в следующем году планируют завершить ремонт корпуса №2.

«Впечатления самые положительные. Лагеря так называемого «Андреевского куста» были построены уже давно, но находятся в хорошем состоянии. В советские годы их содержали наши крупные оборонные предприятия, в 90-е годы лагеря передали на баланс города. Тогда были определённые трудности, но за несколько прошедших лет лагеря действительно преобразились.

Появились современные корпуса из сэндвич-панелей со всеми удобствами, для детей созданы комфортные условия проживания. Новые асфальтовые дорожки, спортивные комплексы, удобная столовая и пищеблок с современным оборудованием. В таких условиях, с замечательными педагогами и вожатыми, наши дети укрепили здоровье, получили не только новые знания, но также яркие впечатления и заряд бодрости. В «Искре» и «Ласточке» наше будущее в надёжных руках!», – прокомментировал Юрий Моисеев.