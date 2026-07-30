На памятном мемориале в Спас-Деменске зажгли Вечный огонь

В Спас-Деменске на обновлённом мемориальном комплексе впервые зажегся Вечный огонь.

Фото: канал в МАКС Владислава Шапши.

Для местных жителей это место всегда было священным. Почти 60 лет назад здесь установили памятник защитникам Отечества. Позже появилась Аллея Героев с семью скульптурами уроженцев Спас-Деменска, удостоенных звания Героя Советского Союза.

Сейчас комплекс преобразился. В центре мемориала теперь две скульптуры: солдат Великой Отечественной войны и воин нашего времени – участник СВО. Они символизируют связь поколений и преемственность ратных традиций. А Вечный огонь горит в память о всех, кто отдал жизнь за Родину.

Проект обновления стал по-настоящему народным – в его создание внесли вклад многие жители района. Теперь мемориал выглядит иначе, но его главная суть осталась прежней – напоминать о подвиге защитников Отечества.

- Такие мемориалы – знак нашей бесконечной благодарности всем защитникам Отечества. Это сохранение священной памяти о наших героях для будущих поколений, – отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.