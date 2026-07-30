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Общество

Юные калужане смогут позвать на помощь родителей с помощью SOS-кнопки

МТС представила новые бесплатные решения для абонентов в области детской безопасности, которые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом.
30.07, 15:14
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Так, «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым.

Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. «SOS-кнопка» позволяет юному абоненту одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Виджет устанавливается на главный экран телефона через приложение «Мой МТС». Местоположение у родителей отображается в разделе «Гео» в приложении оператора.

Кроме того, теперь ребенок останется на связи даже при отрицательном балансе. Две новые функции подключаются бесплатно в детских тарифах и требуют минимального участия родителя в настройке.

Решения стали новыми элементами в системе комплексной защиты детей в интернете. В нее также входит многоступенчатая защита от спама, мошенничества в звонках и вредоносной рекламы, а также сервис «Безопасный интернет» на базе умных ИИ-фильтров, обеспечивающих безопасность ребенка в интернете в режиме реального времени.  

 «Можно сказать, что теперь у каждого нашего юного абонента в телефоне есть «тревожная кнопка», которую в случае опасности он может активировать и позвать важного взрослого на помощь. Также ребенок не всегда может уследить за состоянием своего баланса и для родителей очень удобно, что мы можем подстраховать. Данные инструменты наравне с анти-спам решениями и защитой от мошенников уменьшают повседневную нагрузку на семью: мы берем на себя часть функций по обеспечению безопасности», – отметила директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

ВНИМАНИЕ!

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