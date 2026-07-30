«Собаку завела, внуков жду»: почему взрослые калужане выбирают тихий центр на Пухова

Калуга меняется. За последние годы в городе благоустроили десятки дворов, отремонтировали набережную Яченского водохранилища, привели в порядок Пуховский пруд. А в этом году по выбору калужан началась масштабная реконструкция бульвара Чичерина - обновят дорогу и тротуары, заменят плитку и освещение, высадят сирень, жасмин и спирею. Также запланирована замена инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, оборудование остановок и дополнительный пешеходный переход у детской поликлиники.

И в этом же районе, в начале тихой улицы Пухова, растет жилой комплекс комфорт+ класса «Эталон» от застройщика «Традиция». Мы поговорили с теми, кто уже купил здесь квартиры, и узнали, почему те, кто хочет жить современно и комфортно, не ищут нового на окраинах, а остаются в этом районе, который с каждым годом становится только лучше, и выбирают новый дом на Пухова.

«Полгода ходила вокруг стройки»

«Я в этом районе уже больше тридцати лет, - говорит Татьяна Викторовна. - Здесь всё родное: поликлиника, соседи, друзья. Дети здесь выросли, по этой аллее бегали. Но сейчас они уже взрослые, у каждого своя жизнь, и это правильно. Зачем мне эта трёшка?»

Гуляя по району, она узнала про ЖК «Эталон» на Пухова, 20, который строится вместо старой двухэтажки. Долго ходила вокруг стройки, пыталась через забор разглядеть, что там на самом деле. Потом зашла в отдел продаж.

Подкупило многое. В первую очередь, конечно, желание жить красиво и современно. Хватило денег на просторную однушку с предчистовой отделкой и паркингом. «Для меня это важно, - говорит она. - У меня машина, я хочу, чтобы она стояла спокойно, а не где попало».

«Я не хочу вспоминать прошлое, мне нравится сейчас, - говорит Татьяна Викторовна. - Вот я иду с собакой, вижу, как район меняется, как строят, как ремонтируют бульвар. И я часть этого. Я хочу жить в новом доме, с новым ремонтом, в новой жизни. Когда я прохожу мимо стройки, у меня на душе спокойно».

«Строил много, но такую отделку вижу впервые»

Сергей и Елена живут на Правом берегу, в частном доме. У Сергея раньше была строительная фирма, он знает, как строят, где экономят, где делают по-настоящему. Покупал квартиры детям, помогал с ремонтами, за стройками следил. А до себя руки не доходили.

«В центре всё наше дело, - рассказывает Сергей. - Контора, встречи, банки, поставщики. С Правого берега через мост каждый день устали ездить. Много лет говорили про переезд, хочется меньше забот, житейских таких. На дом сил много надо, одна уборка снега зимой чего стоит».

Узнали про «Эталон» на Пухова. Сергей приехал на стройку, поговорил с начальником участка. С менеджером изучил смету, посмотрел, какие материалы закладывают. Утеплитель 150 миллиметров, шумоизоляция нормальная, стены внутренние уже ставят. «Я посмотрел и понял, что ребята работают грамотно, - говорит Сергей. - Не экономят на том, на чём обычно экономят».

Отдельно заинтересовал тёплый пол в готовой квартире. В частном доме полы вечно холодные, это отдельная история. «Для меня это просто шикарно, - признаётся он. - Я знаю, сколько это стоит и как это делается. Здесь он уже входит в квартиру».

Сначала Сергей хотел сам взяться за отделку, опыт позволяет. Но потом подумал и решил не связываться: «Честно, уже хочется, чтобы всё было готово и просто радовало. Сделают не хуже, чем я сам, а мне не надо будет ни за чем бегать и никого контролировать».

Елена молчит, но улыбается. Она, по её словам, почти заставила мужа приехать на стройку, долго уговаривала, вдохновляла. «Я рада, что мы это сделали, - говорит она. - Давно хотели ближе к центру, но подходящего варианта не было. Теперь нашли. И Серёжа сам говорит, что правильно решили».

Взяли двушку на третьем этаже. С готовым ремонтом. Квартира уже совсем скоро будет готова, и они, конечно, волнуются, ждут. Менеджеру пишут часто, фотоотчёты получают регулярно. «Со дня на день на нашем этаже будут внутренние стены укладывать, - говорит Сергей. - Каждый раз, когда приходит новый, Елена первая смотрит и мне пересылает».

«Две квартиры в одном доме»

«Наверняка эта история знакома каждой третьей семье, - говорит Анастасия В. - Бабушка живёт одна, у нас двое детей, хочется сохранить свои бытовые привычки, но быть рядом».

Они с мужем сначала смотрели трёшку. Думали, свекровь переедет, будет помогать с детьми, присматривать, пока они на работе. Двое детей, не школьники ещё, нужен глаз да глаз. А свекровь наотрез отказалась.

«Я в этом районе тридцать лет, - сказала она. - У меня здесь подруги, поликлиника, аптека. Никуда я не поеду». И добавила, что жить под одной крышей не будет, нужно своё пространство.

Расстроились, но в офисе продаж предложили другой вариант. Две квартиры в одном доме. Для бабушки — однокомнатную на первом этаже. С внуками гулять, цветами наслаждаться, никуда не торопиться, быть в родном районе. Для себя выбрали видовую двухкомнатную в соседнем подъезде. Двор будет общий, по проекту закрытый, без машин, детям безопасно.

Конечно, оценили и свою котельную в доме: платежи за ЖКХ будут ниже, чем в старых домах. Успели по льготной ипотеке взять, так что вообще повезло. Муж говорит: надо было раньше так делать. Ждут, когда построят, уже всё придумали, как мебель расставят. Дети пока не школьники, будут бегать в общем дворе, бабушка под присмотром, у всех свои квадратные метры. Все довольны.

Эти три истории с разными жизненными сценариями и разными запросами на самом деле об одном - о поиске индивидуальных решений, о том, как через новый дом закрыть свои личные истории, и о том, чтобы быть уверенным в своём выборе. И при этом остаться в районе, где ты привык жить, где всё знакомо и где не надо ничего менять в своей жизни, кроме дома.

До 31 августа на квартиры 1-5 этажей действует выгода 366 тысяч рублей, и цена за квадратный метр зафиксирована на уровне прошлого сезона. С сентября ожидается сезонное повышение цен, и стоимость м² вырастет на 5 тысяч рублей. Успейте выбрать свою квартиру по старым ценам.

Подробности на официальном сайте застройщика https://vk.cc/d0209Y или по телефону отдела продаж 8-800-550-98-20

От редакции:

ООО СЗ «Традиция» 14 лет строит жилую и коммерческую недвижимость уровней комфорт, бизнес и элит в центральной России. В Калуге это ЖК «Палладио» на ул. Высокой. В каждом проекте - продуманная архитектура, безопасная среда, качественные материалы и планировки. У всех домов собственная управляющая компания «Лидер Сервис».

Приобретая квартиру в ЖК «Эталон», вы получаете не просто квадратные метры, а дом, в котором учтены все современные стандарты комфорта.