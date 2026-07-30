Жительница Медыни отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Об этом в четверг, 30 июля, сообщила прокуратура Калужской области.
По данным ведомства, её обманули мошенники.
— В апреле этого года женщине из Медыни позвонили в мессенджере. Незнакомец представился сотрудником полиции и сказал, что с её счетов якобы переводили деньги террористам. Чтобы снять подозрения, ей посоветовали закрыть все вклады и передать наличные курьеру. Женщина поверила и три месяца снимала свои сбережения в банках. Часть денег забирали курьеры в Медыни, часть она сама отвозила в Москву. Всего она отдала мошенникам 13 миллионов рублей, - пояснили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.
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