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Общество

Жительница Медыни отдала мошенникам 13 миллионов рублей

Евгения Родионова
30.07, 13:00
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Об этом в четверг, 30 июля, сообщила прокуратура Калужской области.

По данным ведомства, её обманули мошенники.

— В апреле этого года женщине из Медыни позвонили в мессенджере. Незнакомец представился сотрудником полиции и сказал, что с её счетов якобы переводили деньги террористам. Чтобы снять подозрения, ей посоветовали закрыть все вклады и передать наличные курьеру. Женщина поверила и три месяца снимала свои сбережения в банках. Часть денег забирали курьеры в Медыни, часть она сама отвозила в Москву. Всего она отдала мошенникам 13 миллионов рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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