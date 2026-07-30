Жительница Малоярославца добилась выплат пособия на ребёнка
В четверг, 30 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о восстановлении прав женщины на получение выплат.
По данным ведомства, женщина несколько раз пыталась оформить ежемесячное пособие на ребёнка, но получала отказы.
При рассмотрении заявлений неправильно посчитали состав её семьи - и каждый раз выносили отрицательное решение.
После обращения в прокуратуру документы проверили и нашли ошибку. Нарушителям указали на недочёты и исправили ситуацию - женщине назначили ежемесячное пособие на ребёнка.
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