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Общество

Телега для трактора оказалась важнее кредитов для должника из Калужской области

В отделении судебных приставов по Думиничскому и Ульяновскому районам находилось сводное исполнительное производство на мужчину.
Ольга Володина
30.07, 09:54
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За ним числились кредитные долги и исполнительский сбор за просрочку. Общая сумма задолженности перевалила за 123 тысячи рублей.

Должник гасить долги не торопился. Тогда приставы решили навестить его на дому – проверить, есть ли у него имущество, на которое можно обратить взыскание. И нашли: в хозяйстве стояла телега для трактора. Её и арестовали.

И тут случилось чудо: как только мужчина понял, что может лишиться своего имущества, он в считанные дни нашёл деньги и погасил все долги до копейки. 123 тысячи рублей исчезли из ведомостей, а телега вернулась к хозяину.

Приставы сняли арест и закрыли производство.

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