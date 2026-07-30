Телега для трактора оказалась важнее кредитов для должника из Калужской области
В отделении судебных приставов по Думиничскому и Ульяновскому районам находилось сводное исполнительное производство на мужчину.
За ним числились кредитные долги и исполнительский сбор за просрочку. Общая сумма задолженности перевалила за 123 тысячи рублей.
Должник гасить долги не торопился. Тогда приставы решили навестить его на дому – проверить, есть ли у него имущество, на которое можно обратить взыскание. И нашли: в хозяйстве стояла телега для трактора. Её и арестовали.
И тут случилось чудо: как только мужчина понял, что может лишиться своего имущества, он в считанные дни нашёл деньги и погасил все долги до копейки. 123 тысячи рублей исчезли из ведомостей, а телега вернулась к хозяину.
Приставы сняли арест и закрыли производство.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь