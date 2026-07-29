В Калуге обсудили проблемы доступности травматологической помощи

В Калуге прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы под руководством прокурора области Константина Жилякова.

Фото: Прокуратура Калужской области

Встречу провели в новой поликлинике.

Поводом стали проблемы в работе травмпунктов и скорой медицинской помощи. Участие приняли заместитель губернатора Ирина Агеева, министр здравоохранения Анна Чернова и руководители медучреждений.

На заседании обсудили качество и доступность скорой и травматологической помощи. Также разобрали итоги проверки Регионального центра скорой помощи и медицины катастроф. В отдельных случаях выявили нарушения нормативов прибытия бригад к пациентам. Руководителю организации внесли представление, после чего в работу внесли коррективы.

Особое внимание уделили кабинетам неотложной помощи в поликлиниках. Там пациенты могут получить первую помощь при травмах без обращения в травмпункт. После заседания прокурор лично посетил травмпункт областной больницы скорой помощи и пообщался с пациентами, которые ждали приёма врачей.

Прокурору Калуги поручили взять на контроль соблюдение нормативов времени ожидания травматологической помощи. По итогам встречи запланировали дальнейшие совместные мероприятия, чтобы сделать первичную медицинскую помощь доступнее для жителей региона.