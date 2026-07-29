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На большой сцене калужского ТЮЗа тушили пожар

В Театре юного зрителя в Калуге 29 июля прошли масштабные пожарно-тактические учения.
Ольга Володина
29.07, 16:10
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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По замыслу организаторов, возгорание возникло прямо на большой сцене и быстро распространилось в зрительный зал. Огонь создал угрозу всему зданию.

Персонал театра покинул помещения, но внутри остались двое пострадавших. Один находился на первом этаже, место второго было неизвестно – его предстояло найти в условиях сильного задымления. Спасателям нужно было действовать быстро и слаженно.

- Театр - объект повышенной сложности. Обилие горючих материалов, сложная планировка и большое количество людей требуют от пожарных не просто скорости, а ювелирной слаженности действий. Именно поэтому сценарий учений был максимально приближен к реальности, – рассказали в региональном МЧС.

Как только сигнал поступил на пульт, к зданию ТЮЗа выехали расчёты. Звенья газодымозащитной службы отправились на поиски людей. Благодаря профессионализму огнеборцев обоих пострадавших нашли, вывели в безопасную зону и оказали первую помощь. Основные силы бросили на тушение очага, чтобы огонь не перекинулся на другие помещения.

В учениях задействовали 9 единиц техники и 44 человека личного состава. Руководство отметило, что поставленные задачи выполнены успешно. Пожарные показали высокую готовность действовать в самых сложных условиях.

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