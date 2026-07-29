У калужанина конфисковали Peugeot 206 за пьяную езду
При этом мужчина уже был наказан за аналогичное нарушение ранее. Об этом 29 июля сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошёл в апреле. Мужчина на своём Peugeot 206 выезжал с парковки у дома, задел припаркованную машину и врезался в дерево. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД направили водителя на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.
Как выяснилось в суде, калужанин уже привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде. Это стало отягчающим обстоятельством.
Суд назначил наказание – 300 часов обязательных работ и лишение прав на три года. Кроме того, по ходатайству прокурора автомобиль Peugeot 206 конфисковали в доход государства.
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