Калужская прокуратура помогла вернуть 62,5 миллионов рублей долгов по зарплате
Об этом ведомство сообщило 29 июля. Деньги получили 900 работников 93 предприятий.
Также прокуратура помогла проиндексировать зарплату более чем 100 сотрудникам. В судебном порядке установили трудовые отношения с 27 гражданами – теперь они могут претендовать на все положенные выплаты и гарантии.
Ещё одно направление работы – компенсации за травмы на производстве. В пользу пяти пострадавших работников взыскали 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
За нарушения трудового законодательства 182 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, ещё 64 – к административной. Всего благодаря вмешательству прокуроров восстановлены права более тысячи работников.
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