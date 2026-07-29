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Калужская прокуратура помогла вернуть 62,5 миллионов рублей долгов по зарплате

В первом полугодии 2026 года калужская прокуратура добилась погашения долгов по зарплате на сумму более 62,5 миллионов рублей.
Ольга Володина
29.07, 12:50
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Фото: Прокуратура Калужской области
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Об этом ведомство сообщило 29 июля. Деньги получили 900 работников 93 предприятий.

Также прокуратура помогла проиндексировать зарплату более чем 100 сотрудникам. В судебном порядке установили трудовые отношения с 27 гражданами – теперь они могут претендовать на все положенные выплаты и гарантии.

Ещё одно направление работы – компенсации за травмы на производстве. В пользу пяти пострадавших работников взыскали 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

За нарушения трудового законодательства 182 человека привлекли к дисциплинарной ответственности, ещё 64 – к административной. Всего благодаря вмешательству прокуроров восстановлены права более тысячи работников.

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