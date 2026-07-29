Как подготовить телефон к путешествию: что сделать перед поездкой по России и за границу
Отпуск начинается задолго до посадки в самолет или поезд. Мы собираем чемоданы, проверяем документы, бронируем жилье. Но часто забываем подготовить главный помощник в путешествии – смартфон. Между тем именно он сегодня заменяет навигатор, банковскую карту, переводчика, фотоаппарат и папку с билетами. Эксперты советуют уделить подготовке телефона всего 20–30 минут. Этого достаточно, чтобы защитить важные данные, избежать проблем со связью и не тратить время на решение технических вопросов уже во время отдыха.
Универсальный чек-лист: что сделать перед любой поездкой
Независимо от того, отправляетесь вы в путешествие по России или за границу, перед выездом стоит выполнить несколько простых действий.
Обновите смартфон
Лучше сделать это дома по Wi-Fi, чем искать стабильный интернет в дороге. Проверьте, что:
• установлены последние обновления операционной системы;
• обновлены карты, мессенджеры и банковские приложения;
• работает функция поиска устройства;
• включена блокировка экрана и защита SIM-карты.
Сохраните важные данные
Перед отпуском рекомендуется сделать резервную копию:
• фотографий;
• контактов;
• документов;
• переписок;
• заметок.
Если телефон потеряется или выйдет из строя, восстановить информацию будет гораздо проще.
Если отдыхаете за границей
Поездка за рубеж требует чуть более тщательной подготовки. Здесь важно заранее подумать не только о документах, но и о связи.
Скачайте все необходимое заранее
Даже хороший мобильный интернет не гарантирует стабильное соединение в любой точке маршрута. Перед поездкой полезно загрузить:
• офлайн-карты;
• переводчик с возможностью работы без интернета;
• приложения авиакомпаний;
• сервисы бронирования жилья;
• валютный конвертер;
• посадочные талоны;
• путеводители по городу.
Сохраните документы в памяти телефона
Лучше заранее иметь под рукой:
• копию паспорта;
• визу (если она требуется);
• медицинскую страховку;
• билеты;
• подтверждение бронирования гостиницы;
• адрес проживания;
• контакты российского консульства.
Позаботьтесь о мобильной связи
Один из самых популярных запросов перед отпуском – «как пользоваться интернетом за границей». Многие туристы по-прежнему покупают местные SIM-карты сразу после прилета, хотя зачастую в этом уже нет необходимости. Абоненты Т2 могут заранее подключить международный роуминг и пользоваться безлимитным мобильным интернетом в 34 странах. Его достаточно для навигации, общения в мессенджерах, поиска информации и публикации фотографий в социальных сетях. Еще одно преимущество – исходящие звонки более чем в 50 странах оплачиваются по домашнему тарифу. Это позволяет без лишних затрат оставаться на связи с близкими и коллегами во время путешествия.
Используйте цифровые сервисы в дороге
Во время отпуска особенно ценишь сервисы, которые уже подключены и не требуют дополнительных действий. Подписка MiXX объединяет популярные цифровые сервисы и предложения партнеров. Она пригодится и в дороге, и на отдыхе: можно смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться другими сервисами, входящими в подписку, не подключая их отдельно перед каждой поездкой.
Если путешествуете по России
Отдых внутри страны не требует подготовки к международному роумингу, но несколько полезных привычек помогут сделать поездку заметно комфортнее.
Загрузите маршруты и развлечения заранее
Даже в крупных городах интернет иногда работает нестабильно, а за городом связь может пропадать. Перед дорогой стоит скачать:
• офлайн-карты;
• маршруты поездки;
• билеты;
• путеводители;
• музыку;
• фильмы;
• книги или подкасты.
Так смартфон останется полезным даже без подключения к сети.
Возьмите правильные аксессуары
Практика показывает, что чаще всего в путешествии могут пригодиться:
• внешний аккумулятор;
• дополнительный кабель;
• автомобильная зарядка;
• прочный чехол;
• защитное стекло;
• водонепроницаемый чехол, если планируется отдых у воды.
Проверьте программу лояльности перед поездкой
Путешествия по России – хороший повод воспользоваться преимуществами программы лояльности «Больше» от Т2. В приложении оператора собраны скидки и специальные предложения партнеров по всей стране. Перед поездкой стоит посмотреть, какие акции действуют именно в городе отдыха. Это поможет сэкономить на кафе, развлечениях, покупках и других расходах, которые неизбежно возникают во время отпуска.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Т2, путешественник с 35-летним стажем
«Подготовка телефона к путешествию занимает не больше получаса, зато помогает избежать множества неприятных ситуаций. Резервная копия данных, заранее скачанные карты и документы, полностью заряженный внешний аккумулятор, и правильно настроенная связь сделают отдых гораздо спокойнее. На мой взгляд, идеальное путешествие – это то, в котором человек думает о новых впечатлениях, а не о поиске Wi-Fi, расходах на связь или других бытовых мелочах. Технологии должны оставаться незаметными – просто помогать получать удовольствие от поездки, будь то отпуск за рубежом или путешествие по России».
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