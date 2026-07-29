В Калужской области открываются новые детские культурные центры

В регионе продолжают появляться современные просветительские пространства для детей, создаваемые в рамках национального проекта «Семья».

В этом году такие центры откроются на базе трёх учреждений: Калужского музея изобразительных искусств, Музея истории Обнинска и Малоярославецкого музейно-выставочного центра имени И.А. Солдатенкова, сообщили в среду, 28 июля, в администрации губернатора.

Задача новых площадок — стать местом притяжения для юной аудитории, где в комфортной обстановке можно не только знакомиться с культурой и историей, но и осваивать новые навыки.

Как отметила директор обнинского музея Алина Кащеева, центры будут способствовать всестороннему развитию ребёнка: творческому мышлению, расширению кругозора, а также формированию социальных и цифровых компетенций.

Учреждения, получившие поддержку, смогут направить федеральные субсидии на ремонт помещений, закупку современного оборудования и технических средств, включая адаптивные решения для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Средства также пойдут на создание мультимедийных материалов и повышение квалификации сотрудников, которые будут работать с детьми в этих центрах.