Калужская область и НАН Беларуси договорились о научном сотрудничестве
В Минске подписано соглашение о взаимодействии между Калужской областью и Национальной академией наук Беларуси.
Документ скрепили подписями губернатор Владислав Шапша и председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.
Визит в академию позволил калужской делегации оценить не только солидную фундаментальную базу белорусских учёных, но и их ярко выраженную прикладную направленность.
Глава региона особо выделил близость подходов и общность научных традиций, сложившихся в двух странах.
По словам Владислава Шапши, у Калужской области и Союзного государства в целом есть серьёзный задел для взаимодействия в таких сферах, как радиология, медицинские исследования и мирное использование атома.
При этом он подчеркнул, что сотрудничество не ограничится агропромышленной тематикой и работой по сохранению исторического наследия — впереди масштабные задачи в высокотехнологичных отраслях.
- Укрепляем технологический суверенитет наших стран через научную кооперацию. Такую задачу ставят президенты наших государств, — резюмировал губернатор.
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