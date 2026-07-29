Калужская область и НАН Беларуси договорились о научном сотрудничестве

В Минске подписано соглашение о взаимодействии между Калужской областью и Национальной академией наук Беларуси.

Документ скрепили подписями губернатор Владислав Шапша и председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Визит в академию позволил калужской делегации оценить не только солидную фундаментальную базу белорусских учёных, но и их ярко выраженную прикладную направленность.

Глава региона особо выделил близость подходов и общность научных традиций, сложившихся в двух странах.

По словам Владислава Шапши, у Калужской области и Союзного государства в целом есть серьёзный задел для взаимодействия в таких сферах, как радиология, медицинские исследования и мирное использование атома.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество не ограничится агропромышленной тематикой и работой по сохранению исторического наследия — впереди масштабные задачи в высокотехнологичных отраслях.

- Укрепляем технологический суверенитет наших стран через научную кооперацию. Такую задачу ставят президенты наших государств, — резюмировал губернатор.