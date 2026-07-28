В Калужской области 70 управленцев из регионов РФ приступили к четырехдневному интенсиву
В Областном молодёжном центре Калужской области стартовал образовательный интенсив для молодых управленцев, собравший 70 участников — региональных сервисных уполномоченных и представителей управленческих команд из разных субъектов Российской Федерации.
Ключевая задача программы — освоение Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям, разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с госкорпорацией «Росатом».
В течение четырёх дней слушатели будут учиться системно выявлять проблемные точки в повседневных запросах граждан, формировать эффективные управленческие решения и отрабатывать механизмы их внедрения в своих регионах.
Итогом интенсива станет стратегическая сессия, посвящённая рейтингам качества жизни и инвестиционного климата.
Полученные навыки, как ожидается, помогут участникам не только повысить повседневный уровень жизни населения, но и укрепить позиции своих субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
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