В Калужской области 70 управленцев из регионов РФ приступили к четырехдневному интенсиву

В Областном молодёжном центре Калужской области стартовал образовательный интенсив для молодых управленцев, собравший 70 участников — региональных сервисных уполномоченных и представителей управленческих команд из разных субъектов Российской Федерации.

Ключевая задача программы — освоение Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям, разработанной Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с госкорпорацией «Росатом».

В течение четырёх дней слушатели будут учиться системно выявлять проблемные точки в повседневных запросах граждан, формировать эффективные управленческие решения и отрабатывать механизмы их внедрения в своих регионах.

Итогом интенсива станет стратегическая сессия, посвящённая рейтингам качества жизни и инвестиционного климата.

Полученные навыки, как ожидается, помогут участникам не только повысить повседневный уровень жизни населения, но и укрепить позиции своих субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.