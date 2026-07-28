В Тарусе к 780-летию города открыли исторический маршрут «Князья Тарусские»
В Калужской области официально запущен новый пешеходный исторический маршрут «Князья Тарусские», приуроченный к 780-летию древнего города.
Тропа проложена по самой старой части Тарусы — именно здесь, согласно археологическим данным, город существовал уже в X веке, а в XIII столетии находился княжеский двор первого удельного правителя Юрия Михайловича.
Раскопки последних лет не только подтвердили этот факт, но и позволили обнаружить остатки древних печей, что дало новые подтверждения о масштабах поселения в домонгольский период.
Проект стал возможен благодаря грантовой поддержке. На средства гранта на маршруте установили памятные знаки на местах древних поселений, княжеского двора и Георгиевской церкви.
Кроме того, благоустроили смотровую площадку с видом на реку, обновили входную группу «Старого Тарусского кладбища», оборудовали зону отдыха у векового дуба, а также разместили информационные щиты и указатели для самостоятельных прогулок.
Новый маршрут стал частью масштабного проекта «Историко-археологическая тропа в г. Тарусе». Инициатором выступил Экспертно-консультационный научный совет при главе администрации Тарусского округа.
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