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Общество

В Тарусе к 780-летию города открыли исторический маршрут «Князья Тарусские»

Владимир Андреев
28.07, 14:29
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В Калужской области официально запущен новый пешеходный исторический маршрут «Князья Тарусские», приуроченный к 780-летию древнего города.

Тропа проложена по самой старой части Тарусы — именно здесь, согласно археологическим данным, город существовал уже в X веке, а в XIII столетии находился княжеский двор первого удельного правителя Юрия Михайловича.

Раскопки последних лет не только подтвердили этот факт, но и позволили обнаружить остатки древних печей, что дало новые подтверждения о масштабах поселения в домонгольский период.

Проект стал возможен благодаря грантовой поддержке. На средства гранта на маршруте установили памятные знаки на местах древних поселений, княжеского двора и Георгиевской церкви.

Кроме того, благоустроили смотровую площадку с видом на реку, обновили входную группу «Старого Тарусского кладбища», оборудовали зону отдыха у векового дуба, а также разместили информационные щиты и указатели для самостоятельных прогулок.

Новый маршрут стал частью масштабного проекта «Историко-археологическая тропа в г. Тарусе». Инициатором выступил Экспертно-консультационный научный совет при главе администрации Тарусского округа.

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