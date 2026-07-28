Владислав Шапша анонсировал визит белорусской биржи на калужский форум

В рамках рабочего визита в Беларусь делегация Калужской области детально изучила механизмы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) — флагманской спотовой площадки региона, не имеющей аналогов в республике и признанной одной из крупнейших в Восточной Европе.

Цифры впечатляют: география партнеров охватывает 84 государства, а клиентская база представлена практически всеми белорусскими производителями.

Калужские компании уже активно интегрируются в биржевые процессы — на сегодняшний день аккредитовано 42 предприятия из региона, и их количество неуклонно растет.

Однако глава региона Владислав Шапша считает, что потенциал далеко не исчерпан: по его мнению, существующая динамика может и должна быть кратно выше. Особый акцент губернатор сделал на рапсовом экспорте — этот сегмент он назвал одним из самых перспективных «восточных векторов» площадки.

По итогам знакомства с работой БУТБ Шапша поручил профильным структурам детально проработать алгоритмы дальнейшего взаимодействия с биржей и организовать масштабную информационную кампанию среди региональных производителей.

Ключевым шагом станет участие представителей биржи в октябрьском Калужском бизнес-форуме, где стороны намерены конкретизировать дорожную карту совместной работы.