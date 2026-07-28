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Калужане могут cэкономить на предзаказе новых смартфонов HUAWEI Pura90s 10 тысяч рублей

28.07, 12:11
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В МТС стартовал предзаказ на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом в ярком летнем дизайне. Также в интернет-магазине можно приобрести наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей, а на наушники – 6 тысяч рублей.

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Гаджет «Pro» серии представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном исполнении.  

Уникальный телеобъектив 200 МП с ультрабольшим сенсором позволит получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В модели также впервые реализована технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения для 20-кратной телескопической фотосъемки и записи видео. Гармоничным дополнением стала технология стабилизации изображения, которая эффективно минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. Pro Max версия также оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма за счет чего портреты с подсветкой сохранят насыщенность и высокую контрастность света и тени.

Экран гаджета защищен стеклом, которое устраняет до 70% бликов, повышая контрастность даже при прямом солнечном свете. Оно также предотвращает появление следов пальцев на экране в процессе повседневного использования.

В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s возможности искусственного интеллекта интегрированы в полный цикл работы с фотографиями, делая качественное редактирование интуитивно понятным.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, что обеспечивает удобную и надежную посадку, сочетая комфорт и выразительный внешний вид. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.

Вместимость зарядного чехла увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары.

Стоимость новинок в МТС:

- HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 рублей;

- HUAWEI FreeClip 2 S — 22 990 рублей.

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