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Калуга и Брест стали городами-побратимами

Владимир Андреев
28.07, 11:52
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В рамках рабочей поездки калужской делегации в Республику Беларусь подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Калугой и Брестом.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, отметив, что сотрудничество с белорусской стороной получает новый импульс развития.

Ключевым событием стало заседание рабочей группы с участием министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Вадима Ольшевского. Стороны обсудили широкий круг вопросов: совместную работу в строительной сфере, агропромышленном комплексе, промышленности, транспорте, образовании и науке, а также взаимодействие через Торгово-промышленные палаты.

По итогам встречи подписан развёрнутый план совместных мероприятий до 2029 года, а также несколько значимых соглашений.

Среди них — не только документ о побратимстве двух городов, но и соглашение о реализации инвестпроекта по производству агродронов в Калужской области, а также договорённость о строительстве новых объектов с участием предприятия «Белстройцентр» в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. Эти меры направлены на привлечение кадров в АПК и развитие сельской инфраструктуры.

Продолжается и сотрудничество с предприятием «Гомсельмаш» — комбайны этого производителя уже активно используются в хозяйствах Калужской области.

В составе делегации также работает бизнес-миссия из 12 региональных компаний. Многие из них уже имеют опыт партнёрства с белорусскими коллегами, а по итогам текущего визита удалось наладить более 30 новых деловых контактов.

Владислав Шапша подчеркнул, что встреча дала множество интересных предложений, особенно в сфере АПК:

- Сегодня прозвучало много интересных предложений и инициатив. В том числе в сфере АПК — огромный фронт для дальнейшей работы. Все внесли в протокол. Есть над чем работать. Следующее заседание рабочей группы проведём в Калужской области.

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