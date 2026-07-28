Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Коммунальщика в Дзержинском районе оштрафовали за долгий ответ жителю
Общество

Коммунальщика в Дзержинском районе оштрафовали за долгий ответ жителю

Евгения Родионова
28.07, 12:00
0 208
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 28 июля, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении должностного лица ресурсоснабжающей организации к административной ответственности.

По данным ведомства, сотрудник слишком долго не давал ответ жителю, который обращался по поводу подключения электропроводки. Закон отводит на это 30 дней, но мужчине пришлось ждать дольше.

Ответ он получил только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

За это нарушение на должностное лицо составили протокол. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFBcG9ncW9FU0pWdzk2WkpraU80M2c9PSIsInZhbHVlIjoibE1SSzR2c3FqZ0YrSjhvMWpHSlR0TXdtdnhqUng3TVJFSnJ6SFRoREE4d1hmS3BsWGlYZXhGL2NUSEtDVUsxMys1c0tGRkxtS2g3bTkvVkU2NUs5Q0JnR1BBZmt4TnNCVUk2djQ5QUt4K0xxYXdPclNWa0ZGcEhySHRpMEV1UUhVOGhWYWVDRFNLUGRFNTVhZkVGeE5BMEViRDBBWGdKV29pSHp3b1pxM2l3SnM4WER4VVpmSEtkWmlyVVNlblJ4bVBHR00xU3RJM0ZhSzhNdWJBRGdSUFhwRHd1OXZSczZ0cTAxclhrVG5UOE11aFZIUndTcnFhaTg0ZVp2MFdQOWYxb0tEWFJWZWQ1UVZ2bkcxU2IyQjdiM01XTVYwbG1XdWhRZFJxdzRXVWdSVU1mcnZQanRrMldpTHJGdTNibGlqWm9JSnJUM25GSFdEU2VjRFppSmVwY0hieWhMWjF6TVFxcWZSODIwbytZZlZCK2JscWRhaVNWWDc1MHJoQjhXK3ptQ1pZN0p4S0ZVREZNaW9HV3NmTGJaRzRXUDBlT3hHZm5BMElaSlNLLzBZOHhHTHh1a0RoWmdkRWIyODBSTyIsIm1hYyI6Ijc4NzgwNzM0MTY5Yzc5YWFhYzkxNTE1NWM2ZWNmMmY4NjdjMGVkMzE4ZTIwMGEyMTM3NGM4MDMwYWE5NmY2ZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InF4TDM5bmhmcDhQbjZhMnhyUUwvc0E9PSIsInZhbHVlIjoiaWg5OGtOZjkwSGdrMUxGSTFvWjRxZmNoa1FGMkVCRlpMazYrZXhmcTlicEEzOCsxU0czYWd1aTBIaGtpRHRQTmJKMkk3MHJNRks1aDhGUUhMckhGWFd2Mmk2eCtHQVdFK3EwM1UxQ1VRRW9LT29QbFpqdk1FR0lob1ptYXkrS3JuWks0VDl4VGxkais1RlliS2Z4RE15VXNFVks0QTZ0SXVlYm5DdG1mQ3FZOXJVTnNEM2RoTUREOU54TzJrWGJOS0o2cHJaN2hES2J5N3V1T3pBZU8xVkVrNnFsRGFMc2NtMG5Vd0NQSTZvN1FHcFdSclkrNGdHN2dKN1ZaNVJrRjlEdS9tQmExdnBVaThxT1dUajl1UHU3T05JNUR3aERaazZ0cVNVZWVWL3pGdDZ2SzFxTnBMNnRCWkkwTG9pcXVrdkhjdzQ0MEtPS0VIVk83THp2MzYwbEdkY01xOVBQaGN2U0xEYlI2Q2Rxa1FJaEFGYko3SldLVGFVYk9FUTI2VjJxd0NjSGxZSjhtNldoWVNmKzF2OXVGUkxML0hLOXVmbnFYQm82RFJlM0U0eXZpZlhUeGpUU0dHT2haUmtvdHBPUWc5eHZhekpHWUxTYjhqKys5NEc1cDMrSHpkZDRka1Z3aEZxNW9EREhyV25iZnpHSWUyT2prZ1Z5dW9wUGQwa0RhbnpyeFM1NHQ0NlJWODlZSGgybUt2U0ROdExBMkUzb1hvakZLaGZJTE5Pbng1WFNlTEtsNC9Fcy9ZL3p2V3V3TEs1WkFJVEhGck1mOXVsRVJrQnRLM3FzV3VTK0x6cXpYTWpYbi9uVEZpanFQckVyZWU3T002M0d3a2V1NSIsIm1hYyI6IjEwYzkzMDlmNWQ2ZDYxMDE5YTBiNTU3YWMwYzc5MDMxMDE5ODYyNzI4ZTY3OGUxOTZlZTNmOTE1ZDlmZGY3NDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+