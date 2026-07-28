Коммунальщика в Дзержинском районе оштрафовали за долгий ответ жителю

Во вторник, 28 июля, прокуратура Дзержинского района сообщила о привлечении должностного лица ресурсоснабжающей организации к административной ответственности.

По данным ведомства, сотрудник слишком долго не давал ответ жителю, который обращался по поводу подключения электропроводки. Закон отводит на это 30 дней, но мужчине пришлось ждать дольше.

Ответ он получил только после того, как в дело вмешалась прокуратура.

За это нарушение на должностное лицо составили протокол. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей.