Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области определили лучших лесных инспекторов
Общество

В Калужской области определили лучших лесных инспекторов

Владимир Андреев
28.07, 11:17
0 327
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге подвели итоги профессионального конкурса «Лучший государственный лесной инспектор 2026 года», организованного в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Мероприятие направлено на повышение престижа лесных профессий и укрепление кадрового потенциала отрасли.

В соревновании приняли участие 19 специалистов из различных подведомственных лесничеств региона. Конкурс состоял из трёх этапов: проверка теоретических знаний в области лесного контроля и охраны, а также выполнение практических заданий.

Одной из ключевых задач стало расчёт вреда, причинённого лесам из-за нарушений природоохранного законодательства — участники продемонстрировали не только знание нормативной базы, но и умение применять её в реальных ситуациях.

По итогам конкурса победителем признана заместитель директора Малоярославецкого лесничества Юлия Прусова. Второе место заняла инженер по охране и защите леса I категории Козельского лесничества Татьяна Кузина. Тройку лидеров замкнула инженер по охране и защите леса I категории Медынского лесничества Татьяна Колесникова.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhEdXhYZmJNMytjeXNOQ1hEYUxFMXc9PSIsInZhbHVlIjoid1F3VTk1RmpJdTNuTHY5eGdEQmIzMTJuQTJ5amMvZDZObFVuY2UrS1BUbXVpME5weWFHUytScUJQNzcySm12Y3N2d1N3QXZ2NHdxc1pRZUhYTkZUQUowMUE0WDNCWjdZbzlCRDlQK3doN213eVorNVJKeWVsUnVZZHo4S0ptKzY4dllIYnc2cHkwVjdTc1poMTcxY0FVU3oyQkdBWk5menhMOHduRVo5VjJlWmp5UjhGUmR4c0JtcFhXWTV1cDdGUVFqL0N1bjF2b1JQVFBkcTU1cHREMjIyR2dxa2l6WkRNb0Jmc0tndVlIR2FOeDFmVDloNTF5UkpobjBEOGw0Z1lMQlNTY0laNE5SdnZrWmt1OFlpV0F4dTYxcVBSR0cvUkk5TmQxUzB5VnVLYlBUeFp2OWJmNUMwd1ZKSFMzL1RWenZSYXZXZFBMTHJJSjJRaHhqWmI3R3RKTWR0a1BhTUkwVDNtRk1OSG1kVWlGdHdlTzVJMTQ0ZDVONlZuR0xGOE1hZHU1Tmo1dnQzeU9tdDZBdDBOekJhdFgxM3RXRUxwQ3l1Mm1ZSEY5eENGRjJtaUVlTmVwb3hFQWViVDRobiIsIm1hYyI6IjVkNDIxNTUyMDQ5MmZmNTA0OTQ0NTZjZTIxODk4OTVhYTVmYTM3OTBhNDI1OTllOGE5MTEyMmFmNzUzMDZkNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlErSE03ZndzMlUwenBsYlNWVm9TMnc9PSIsInZhbHVlIjoicGxyRWtDNVRyZ1lnMmU1NVlnZ3J4a083WGgrV0t2bWFOeVRTUm5tZkxTY3FsYXRHSFd0SlIrNnBEb0FMRU1sMjVYcGg4Y1VIVEl5aEN4eTUvVkI2cE9jT2xwQXZmN0IrbjRWQW41Vmlja05KSy9jWU90STk5L0FCQ2NkSGx6UHZPUEZtWTBrcWlKaEU0bUhuU2tKSVFkc2JlSDNjOTVTVStpY01LM3Ava25kTXlPbjhqK05UY0hFTmdNejhGU3VsR3A5cDZhWGNUWittdmdOazVDOTRiOWpabVR0U0pPODIyd3AwSnRGeGpXZVV5SUdsZ1FJcGd4Z2tDWFI1VmlwalgwM1NyMVZIUUxCQUlnWkk3dFFTOTNvRUVFWWl4YU0xMzdLSkt3M2RVektoUi9ROEV2endpZDBvdk5kR0t0YTZiL1hGSmFkd2hUUGliS3RNZEFHU20zQmY2V284djkzS3F1VU8rdDhDd3l5Y1hacG9GUUhnenl4ZFV2MTc4NWpoQ1NXMm5mZ0JTVDIwa3pwdHhqTnYyRVNlR2x0OThYdFcvMjg0Z2MvWU9tWEVrZFdFYlB2Z0RSMlJNVkVsaEtmMlVBZ0VJL0ZZSFovN2ovcXk5USsrZFZRR2ZXZWVzTGdjbHlmRjF3YU9sRVdQUjFnTXNKcUhQNTd4UWpLcUZFMkJ5QmROL3EzUFZPOHczV2VsNGVNcExQckVXVUdoWUN1QmNqb3NmRzFjbktqSjFEeGFlWXYxRitpZ1R2SkZrWFFwd1BRR1ArNWZGMWNhc2tKTGZNR0JxNndzTVpSTnNuMHNPWUFyYWNRWDNQL3d1SDAzZkRoSGxkNDNrTlNLWG9EdSIsIm1hYyI6ImYxNDc3ZjFlZDcyZDdlNzRkODI5MDg1MjE5ZDIzMmQ4Y2UyNjczZjg5NjQyNmUyMjQ1YTU5MDM2NDlhM2Q0NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+