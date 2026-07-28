В Калужской области определили лучших лесных инспекторов

В Калуге подвели итоги профессионального конкурса «Лучший государственный лесной инспектор 2026 года», организованного в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Мероприятие направлено на повышение престижа лесных профессий и укрепление кадрового потенциала отрасли.

В соревновании приняли участие 19 специалистов из различных подведомственных лесничеств региона. Конкурс состоял из трёх этапов: проверка теоретических знаний в области лесного контроля и охраны, а также выполнение практических заданий.

Одной из ключевых задач стало расчёт вреда, причинённого лесам из-за нарушений природоохранного законодательства — участники продемонстрировали не только знание нормативной базы, но и умение применять её в реальных ситуациях.

По итогам конкурса победителем признана заместитель директора Малоярославецкого лесничества Юлия Прусова. Второе место заняла инженер по охране и защите леса I категории Козельского лесничества Татьяна Кузина. Тройку лидеров замкнула инженер по охране и защите леса I категории Медынского лесничества Татьяна Колесникова.