В Ульяновском округе обновили краеведческий музей по нацпроекту «Семья»

В посёлке Ульяново завершилось обновление краеведческого музея, проведённое в рамках национального проекта «Семья».

Модернизация пространства уже получила положительные отзывы от первых посетителей, которые оценили преображение выставочных залов.

Вместо старых самодельных конструкций в музее установили современные витрины с подсветкой. Они не только обеспечивают надёжную сохранность экспонатов, но и позволяют эффектно их демонстрировать, акцентируя внимание на важных деталях.

В музее появились сенсорные панели, мультимедийные экраны и другие цифровые решения. Они дают возможность посетителям по-новому взглянуть на знакомые экспонаты: изучить архивные документы, рассмотреть исторические реконструкции или проследить хронологию событий в динамичном формате.

Теперь учреждение стало не только хранилищем культурного наследия, но и современной площадкой для просвещения, семейного досуга и образовательных программ, сообщили во вторник, 28 июля, в администрации губернатора.

Обновлённая инфраструктура помогает привлекать более широкую аудиторию, формировать устойчивый интерес к краеведению и передавать знания новым поколениям в доступной и увлекательной форме.