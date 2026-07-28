Лесозаготовительная фирма выплатила миллионный долг после ареста счетов

В отделении судебных приставов по Спас-Деменскому и Барятинскому районам находилось исполнительное производство в отношении компании-лесозаготовителя.

Предприятие задолжало более 1 миллиона рублей фирме-поставщику лесоматериалов. Об этом 28 июля сообщили в региональном УФССП.

Должник не стал выплачивать деньги добровольно в установленный срок. Тогда приставы перешли к принудительным мерам. На компанию наложили исполнительский сбор в размере 128 тысяч рублей и арестовали расчётные счета в банках.

Кроме того, выяснилось, что у должника в аренде два земельных участка. Приставы предупредили руководство фирмы, что могут арестовать право на получение арендных платежей по этим участкам, если долг не будет погашен.

После этого компания перечислила всю сумму задолженности - более 1 миллиона рублей. Также фирма оплатила исполнительский сбор в размере 128 тысяч рублей. Права взыскателя полностью восстановлены.