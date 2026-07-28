Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге почтили память детей — жертв войны на Донбассе
Общество

В Калуге почтили память детей — жертв войны на Донбассе

Владимир Андреев
28.07, 08:43
0 391
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

27 июля в Калуге, в сквере Защитников Отечества на площади Победы, прошла памятная акция, посвящённая детям, погибшим в результате военной агрессии киевского режима на Донбассе, в Новороссии и в приграничных с зоной СВО регионах.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Дмитрий Илюхин, председатель областной Общественной палаты Оксана Милованова, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Ольга Сычёва, члены ассоциации ветеранов СВО, руководители и активисты некоммерческих организаций, представители духовенства и военнослужащие.

Участники акции зачитали имена и истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне во имя святого благоверного князя Александра Невского. Кирилл Гуров подчеркнул:

- Единство характеризуется не только единомыслием и общими ценностями, но возможностью воспринимать чужое горе как своё. Для нас это горе — руководство к действию, мотивация строить нашу страну, в которой не будет места подобным ужасным событиям.

Именно в этот день 12 лет назад вооружённые формирования ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике. Тогда погибли 22 мирных жителя, среди которых четверо детей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdnK2NzYktrMUxTZitTUEhFRS93K1E9PSIsInZhbHVlIjoieTRTSkVLOVZ4dWUxenRaNThhRWRDWlVxKzNFeFlBMmZCdVRHYmtDczZrSGk2Rm0vSTM2dlovaVN3Z3FLRWNUUVRmKzNvSHQvQllnOC9heE5EZ2dnVWFxZ0krYWtFTXlUNUIwV3orN0tFOEFrdkg0SGlmeFlaNnRBbDZWMksyT0xaMTFPSDU1NHhYa1hoVFBGaFFtNW15ZU1DeXp2TEQyanJjYTkvbEFNYlhmNG52OWx2YVN4NVU0SG9nMHdkTTJNN2w0eVlvWUI4TXdqRkhwMFdMbGQvcFJCaTdIaVc3eW94dm9sSEIwdUZlblBoVC9UbmtoVHk2WmpkZDFxd0hVYWRzZjQzWGxacTJRbGRCSkVBK0pLSDhOb3JWN3dKcFB3aTcrSFRlZFFFS1NHQ3pvTW9IbFlUeUg1bVFpWlNscVlYYzdrQlQ0V0prQ0RibVAzYWxZNEVkRkdseXZxZ0txOHJOV2M2OGJMdnF3Q21NMERxMnpvQjZEa3F4ajl4Q3g4OWhsOUhWSEQ2RkFKeE9jY0tlNFNqRGx2bFNNaS80czRjeWw0cUpOK21kVGcvTlJkU25hMzh2MFNydUtrSjd4WSIsIm1hYyI6ImVlY2MwNTk0NjMyY2UwY2RjZTE5ZWI4MTc1ZGNhMmI2OTdjNDNhNWFhMDkwNWE3ZGNjYjkyOTVmZmJjMzMxNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJ2K3pZVk1qZTI4UFRaNEdST2pBL0E9PSIsInZhbHVlIjoiOFBrOXRXa0syMlpHLy9XVXpXd1AyNkV3ZHFiRElFRlZFZ2tsb2F3bmhEb0Izbk1oSk1wTXQzYnRUZ0hkTXNmNFZMcFFrZE9NMjR2bXN6YXBxQzdWeWVkdnNPTVpPREJBWDcxK2luY2hZYzRvRUJZaWlVN3ZGbDcxS3hNQVE4ZEJNWWJIKytDUnhqNlZlMWdERThkQitPNEVvcEZ5WmlDUDJaOUd0RnhTK0lsNmJQNUFZY2JTZXNUeVlySm90SkZxSzUwQ2ZTSFIvcGIydklRdmYrQWcrTFNCaTdieHVSWm9tV2FINDJ5WFlDL3VvZklHK1JrYlNpclRuWDF3OFVpMnlERUJDdU1UVW9udnZSbGZkc0RjbTI1Y0x2MXdBYUk0OFVjd01DQ2E5cG5aK3hta0VLQ0tZYXl1ZGYranBPQWJFa09MdklwYWJEVG9idnFTTW96Zm9Mc3AvYm8zcHltajZkTVM0VGR4TTRkWTNjNitjTTZoUk1HQVpvQzJxZDgxNGVqY0RuZUJZbDNEaWIxdGRzV1o5eWVkRC9Yc0FSbFVUODNTeWdtVHF6eXZ4dlZaSGpjbTREalJBSkY5enBwK1F4NHF0MmhWSkc0c2xndGtQMmVsK3Q1cGVYOE9xNS9QRVpJSWRjSStQaE43WTZrSHZOWG9vR1U0VC9zaHZGNitkT0N5WDlrMjduaTgrQ2d2YnlaQ0xyOW05VFd5UW5VT3ZLOTlzcmxQTHV4NWh2U2hzRFpjYXlsenYybWJWaHhSeEdsWlN0aHJQaTdkRmtVQVVtVncycEt6dzRvNGtLTVIxcCttVTZidmhiWllDMUVmbHlWVmtKRHNGTkN1cm92OCIsIm1hYyI6ImE0NDY5N2I1NTAzNDE4ZmJhNWZhYzM3NjVjZDhhZDg2MDIyZjYzNTIzYThmODRkYTUxYjE2MWM3YzgxZDlmYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+