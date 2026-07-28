В Калуге почтили память детей — жертв войны на Донбассе

27 июля в Калуге, в сквере Защитников Отечества на площади Победы, прошла памятная акция, посвящённая детям, погибшим в результате военной агрессии киевского режима на Донбассе, в Новороссии и в приграничных с зоной СВО регионах.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики Калужской области Кирилл Гуров, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Дмитрий Илюхин, председатель областной Общественной палаты Оксана Милованова, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Ольга Сычёва, члены ассоциации ветеранов СВО, руководители и активисты некоммерческих организаций, представители духовенства и военнослужащие.

Участники акции зачитали имена и истории погибших детей, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к часовне во имя святого благоверного князя Александра Невского. Кирилл Гуров подчеркнул:

- Единство характеризуется не только единомыслием и общими ценностями, но возможностью воспринимать чужое горе как своё. Для нас это горе — руководство к действию, мотивация строить нашу страну, в которой не будет места подобным ужасным событиям.

Именно в этот день 12 лет назад вооружённые формирования ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки в Донецкой Народной Республике. Тогда погибли 22 мирных жителя, среди которых четверо детей.