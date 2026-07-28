В Жиздре завершилось благоустройство парка «Сказка»
Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин.
В рамках проекта специалисты обустроили новые пешеходные дорожки, установили современное освещение, а также смонтировали детскую игровую площадку с современным оборудованием.
На детских и спортивных зонах уложено специальное безопасное покрытие, что особенно важно для активного отдыха детей и занятий спортом.
Это общественное пространство было выбрано для благоустройства самими жителями Жиздры в ходе Всероссийского голосования. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Вячеслав Лежнин подчеркнул, что участие горожан в выборе объектов делает результат особенно значимым:
- Когда жители сами выбирают, каким станет общественное пространство, результат действительно радует. Такие проекты делают наши города уютнее. Обновлённый парк станет любимым местом для прогулок, встреч с друзьями и семейного отдыха.
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