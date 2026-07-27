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Калужская область и Беларусь ищут новые точки роста в промышленности

Владимир Андреев
27.07, 17:13
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Калужская делегация обсудила новые направления сотрудничества с промышленностью Беларуси

Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшей провела переговоры с представителями промышленности Республики Беларусь.

Стороны обсудили не только традиционные сферы партнёрства, но и новые перспективные направления.

Встреча прошла с участием представителей промышленных компаний обоих регионов.

Помимо строительства и сельского хозяйства, которые уже являются прочной основой сотрудничества, на переговорах озвучены инициативы в сферах логистики, цифрового развития, фармакологии и переработки сельскохозяйственной продукции.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Александр Терехов, участвовавший во встрече, обозначил цель переговоров.

- Получить максимальный результат от переговоров с партнёрами из Калужской области, — так обозначил цель нашей рабочей встречи заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Александр Терехов, — поделился Владислав Шапша.

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