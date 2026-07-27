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Александр Лукашенко: у Калужской области гигантские возможности для сотрудничества

Владимир Андреев
27.07, 17:03
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшей, в ходе которой дал высокую оценку текущему уровню и перспективам взаимодействия региона с республикой.

Разговор начался с символической ноты: Шапша рассказал о фильме «Батька Минай. Партизанская легенда», съёмки которого объединили съёмочные площадки в Беларуси и Калужской области, что подчеркивает общность истории двух стран.

Основное внимание уделили экономике. Стороны нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов, переходя от простых поставок к совместному производству.

Успешно работают проекты «Меркатора» с МАЗом и «КАДВИ» с БелАЗом. В строительстве совместными усилиями возведено более 50 домов, 10 школ и 8 детсадов. В АПК 55% тракторного парка составляют машины Минского тракторного завода, а в Жуковском районе планируется новая ферма.

- Отношения между нами развиваются неплохо. Возможности гигантские. Будем на это ориентироваться, — резюмировал Александр Лукашенко.

Губернатор Шапша предложил расширить сотрудничество в атомной сфере — с учётом развития Белорусской АЭС.

- Беларусь — наш ключевой партнёр, - заявил Владислав Шапша. - Уверен, достигнутые договорённости воплотятся в результаты на благо народов двух стран.

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