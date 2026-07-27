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Людиновский Центр здоровья оснастили новыми приборами

В Центре здоровья Центральной межрайонной больницы №2 в Людинове появилось новое медицинское оборудование.
Ольга Володина
27.07, 16:39
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Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.
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В региональном Минздраве о поставке сообщили 27 июля.

Медучреждение получило 15 единиц техники. Среди них – анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе. Прибор помогает определить, насколько сильно табачный дым воздействует на организм пациента.

Также в больницу поставили плетизмограф – аппарат для углублённого исследования кровотока в руках и ногах. Ещё один важный элемент – многофункциональный гидравлический стол. Он упрощает осмотр и проведение процедур как для врачей, так и для пациентов.

Оснащение Центра здоровья проходит по региональному проекту «Здоровье для каждого» и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новая техника позволит медикам проводить более точную диагностику и качественнее помогать пациентам.

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