Людиновский Центр здоровья оснастили новыми приборами
В региональном Минздраве о поставке сообщили 27 июля.
Медучреждение получило 15 единиц техники. Среди них – анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе. Прибор помогает определить, насколько сильно табачный дым воздействует на организм пациента.
Также в больницу поставили плетизмограф – аппарат для углублённого исследования кровотока в руках и ногах. Ещё один важный элемент – многофункциональный гидравлический стол. Он упрощает осмотр и проведение процедур как для врачей, так и для пациентов.
Оснащение Центра здоровья проходит по региональному проекту «Здоровье для каждого» и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Новая техника позволит медикам проводить более точную диагностику и качественнее помогать пациентам.
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