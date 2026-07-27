За неделю от укусов клещей пострадали 164 жителя Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные об активности клещей на территории региона за прошедшую неделю.

С 20 по 26 июля в больницы обратились 164 человека, пострадавших от укусов, из них 30 детей.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зафиксировали 160 случаев, среди пострадавших было 20 детей.

Больше всего случаев присасывания зарегистрировали в Калуге – 106. В Думиничском округе – 6, в Людиновском – 8. Единичные укусы зафиксировали в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Износковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском округах.

За неделю исследовали 94 клеща, снятых с людей. У 17 из них обнаружили возбудителя клещевого иксодового боррелиоза (болезни Лайма).

Всего с начала года в лабораториях проверили 2345 клещей. Из них 2213 сняли с людей – положительный результат у 502 (22,7%). Ещё 132 клеща собрали в природных биотопах, инфицированность среди них составила 17,4% (23 положительных результата).

С начала 2026 года в области зарегистрировали 15 случаев болезни Лайма. В прошлом году за этот же период было 22 случая.