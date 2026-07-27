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Общество

За неделю от укусов клещей пострадали 164 жителя Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные об активности клещей на территории региона за прошедшую неделю.
Ольга Володина
27.07, 15:32
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С 20 по 26 июля в больницы обратились 164 человека, пострадавших от укусов, из них 30 детей.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зафиксировали 160 случаев, среди пострадавших было 20 детей.

Больше всего случаев присасывания зарегистрировали в Калуге – 106. В Думиничском округе – 6, в Людиновском – 8. Единичные укусы зафиксировали в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Износковском, Кировском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском округах.

За неделю исследовали 94 клеща, снятых с людей. У 17 из них обнаружили возбудителя клещевого иксодового боррелиоза (болезни Лайма).

Всего с начала года в лабораториях проверили 2345 клещей. Из них 2213 сняли с людей – положительный результат у 502 (22,7%). Ещё 132 клеща собрали в природных биотопах, инфицированность среди них составила 17,4% (23 положительных результата).

С начала 2026 года в области зарегистрировали 15 случаев болезни Лайма. В прошлом году за этот же период было 22 случая.

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