Более 4000 участников вышли на старт XI Обнинского атомного марафона

В минувшие выходные в Обнинске состоялся XI Обнинский атомный марафон, который впервые за 11‑летнюю историю проходил в течение двух дней — 25 и 26 июля.

Масштабный спортивный праздник собрал 4200 участников из Обнинска и 29 регионов России.

Особую атмосферу марафону придало присутствие олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова, который поддержал бегунов и разделил с ними спортивный настрой. Участникам были предложены три дистанции на выбор: 3 км, 7 км и классическая марафонская — 42,2 км.

Среди тех, кто преодолел семикилометровую дистанцию, оказался губернатор Калужской области Владислав Шапша. Вместе с главой региона на старт вышли члены областного Правительства и главы ряда муниципалитетов, продемонстрировав личный пример активного и здорового образа жизни.

Обнинский атомный марафон уже стал визитной карточкой наукограда и важным событием в спортивной жизни региона, привлекая как профессиональных атлетов, так и любителей бега всех возрастов.