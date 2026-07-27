Александр Шпиренко поручил подрядчикам ускорить ремонт дороги Детчино — Захарово

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко лично проинспектировал состояние дороги Детчино — Прудки — Захарово, которая ранее была размыта дождями и давно требовала капитального ремонта.

По словам главы ведомства, этот участок имеет важное социальное значение — по нему проходят маршруты общественного и школьного транспорта, поэтому качество дорожного покрытия напрямую влияет на безопасность и комфорт местных жителей.

На данный момент подрядная организация уже завезла новый песок на размытый участок и провела планировку проезжей части. Однако, как отметил Шпиренко, подрядчик выбился из графика работ. Министр поставил перед компанией задачу в кратчайшие сроки ликвидировать отставание и ускорить темпы ремонта.

В дальнейшем на этом участке планируется устройство полноценного дорожного основания и укладка асфальтового покрытия. Александр Шпиренко взял ситуацию под личный контроль и заверил, что будет следить за ходом работ до полного завершения.