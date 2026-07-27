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Общество

С 1 августа многодетные семьи региона смогут получить выплату на школьную и спортивную форму

Владимир Андреев
27.07, 13:56
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С 1 августа в регионе начинается приём заявлений на ежегодную выплату для приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей.

Размер выплаты в 2026 году составит 5 434 рубля на каждого ребёнка-школьника, сообщили в понедельник, 27 июля, в администрации области.

Право на выплату имеют многодетные семьи независимо от уровня дохода, при условии, что дети обучаются в школах Калужской области. Заявление можно подать до 15 декабря включительно — через отдел социальной защиты, многофункциональный центр (МФЦ) или портал «Госуслуги» по ссылке: www.gosuslugi.ru/600135/1/form.

Срок рассмотрения заявки — до 15 рабочих дней. Денежные средства перечисляются не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия положительного решения.

Мера поддержки пользуется стабильным спросом: в 2024 году её получили 14 099 многодетных семей на 26 804 детей, а в 2025-м количество получателей выросло до 14 544 семей, в которых воспитываются 26 978 детей-школьников. Выплата помогает родителям подготовить детей к новому учебному году без лишней финансовой нагрузки.

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