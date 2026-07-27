Центр здоровья в людиновской больнице получил новое оборудование для диагностики

Центр здоровья, работающий на базе Центральной межрайонной больницы № 2 в Людиново, оснастили современным медицинским оборудованием для углублённой диагностики и профилактики заболеваний.

В медучреждение поступило 15 единиц новой техники, которая значительно расширит возможности специалистов и повысит качество обслуживания пациентов.

Среди ключевых новинок — анализатор монооксида углерода в выдыхаемом воздухе, позволяющий объективно оценить воздействие табачного дыма на организм и помогающий в работе с пациентами, желающими отказаться от курения.

Также установлен плетизмограф для детального исследования кровотока в конечностях, что важно для раннего выявления сосудистых нарушений. Кроме того, в Центре появился многофункциональный осмотровый стол с гидравлическим приводом, который обеспечивает удобство проведения процедур как для врачей, так и для пациентов.

Обновление материально-технической базы проходит в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Эти меры направлены на повышение доступности качественной медицинской помощи и профилактику заболеваний среди жителей Калужской области.