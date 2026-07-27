Калужские коммунальщики начали подготовку домов в Первомайске к зиме

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 27 июля сообщил о продолжении помощи подшефному городу Первомайску в ЛНР.

Фото: министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Регион направляет туда специалистов и технику для подготовки жилого фонда к отопительному сезону.

Аварийная бригада из Жуковского округа уже прибыла в Первомайск и приступила к работе в одном из многоквартирных домов.

В доме на улице Куйбышева рабочие занимаются заменой стояков и радиаторов отопления. Эти работы необходимы, чтобы система отопления функционировала без сбоев зимой.

- Продолжаем помогать братскому Первомайску, чтобы жители встретили отопительный сезон в комфортных и безопасных условиях, – отметил Вячеслав Лежнин.

Помощь подшефному городу оказывается на регулярной основе. Калужская область направляет в Первомайск строительные материалы, спецтехнику и квалифицированные кадры для проведения ремонтов.