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Общество

Калужские коммунальщики начали подготовку домов в Первомайске к зиме

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 27 июля сообщил о продолжении помощи подшефному городу Первомайску в ЛНР.
Ольга Володина
27.07, 13:20
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Фото: министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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Регион направляет туда специалистов и технику для подготовки жилого фонда к отопительному сезону.

Аварийная бригада из Жуковского округа уже прибыла в Первомайск и приступила к работе в одном из многоквартирных домов.

В доме на улице Куйбышева рабочие занимаются заменой стояков и радиаторов отопления. Эти работы необходимы, чтобы система отопления функционировала без сбоев зимой.

- Продолжаем помогать братскому Первомайску, чтобы жители встретили отопительный сезон в комфортных и безопасных условиях, – отметил Вячеслав Лежнин.

Помощь подшефному городу оказывается на регулярной основе. Калужская область направляет в Первомайск строительные материалы, спецтехнику и квалифицированные кадры для проведения ремонтов.

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