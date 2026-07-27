Калужские коммунальщики начали подготовку домов в Первомайске к зиме
Регион направляет туда специалистов и технику для подготовки жилого фонда к отопительному сезону.
Аварийная бригада из Жуковского округа уже прибыла в Первомайск и приступила к работе в одном из многоквартирных домов.
В доме на улице Куйбышева рабочие занимаются заменой стояков и радиаторов отопления. Эти работы необходимы, чтобы система отопления функционировала без сбоев зимой.
- Продолжаем помогать братскому Первомайску, чтобы жители встретили отопительный сезон в комфортных и безопасных условиях, – отметил Вячеслав Лежнин.
Помощь подшефному городу оказывается на регулярной основе. Калужская область направляет в Первомайск строительные материалы, спецтехнику и квалифицированные кадры для проведения ремонтов.
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