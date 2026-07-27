Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко
Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.
Встреча прошла в рамках официального визита калужской делегации в Беларусь и, по словам главы региона, носила содержательный и конструктивный характер.
Владислав Шапша отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, однако обещал раскрыть детали и конкретные темы переговоров позднее.
Губернатор подчеркнул, что диалог с белорусским руководством всегда проходит в атмосфере взаимопонимания и доверия, что особенно важно для укрепления связей между регионами и странами в целом.
Ранее в тот же день Владислав Шапша вместе с коллегами и членами калужской делегации принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Визит делегации продолжается, впереди запланированы новые встречи и подписание совместных документов.
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