Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.

Встреча прошла в рамках официального визита калужской делегации в Беларусь и, по словам главы региона, носила содержательный и конструктивный характер.

Владислав Шапша отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, однако обещал раскрыть детали и конкретные темы переговоров позднее.

Губернатор подчеркнул, что диалог с белорусским руководством всегда проходит в атмосфере взаимопонимания и доверия, что особенно важно для укрепления связей между регионами и странами в целом.

Ранее в тот же день Владислав Шапша вместе с коллегами и членами калужской делегации принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Визит делегации продолжается, впереди запланированы новые встречи и подписание совместных документов.