Калужская делегация почтила память павших героев у Вечного огня в Минске

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым, Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Вадимом Ольшевским и другими членами калужской делегации возложили венок и цветы к Вечному огню у монумента Победы в центре Минска.

Церемония прошла в рамках официального визита делегации в Беларусь. Участие в мероприятии стало данью уважения бойцам Советской Армии, героям-партизанам и всем защитникам Отечества, отдавшим жизни за свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполнилось 85 лет с начала войны — трагической даты, которая навсегда останется в памяти народов двух стран.

Владислав Шапша подчеркнул особую значимость этого момента:

- Здесь особенно чувствуешь неразрывную связь наших народов. Нашу общую ответственность за сохранение исторической правды. Мы передаём её из поколения в поколение, ради наших детей, нашего будущего.

Возложение цветов стало символом братства и общей памяти, объединяющей Россию и Беларусь, а также подтверждением того, что подвиг предков никогда не будет забыт.