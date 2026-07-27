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Общество

В Калужской области продолжают готовить коммунальные сети к отопительному сезону

Владимир Андреев
27.07, 12:41
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На еженедельной планерке в областном Правительстве заместитель губернатора Константин Горобцов напомнил профильным ведомствам о необходимости оперативного реагирования на жалобы жителей и поддержания прямой связи с населением, особенно при возникновении аварийных ситуаций.

На минувшей неделе Центр управления регионом (ЦУР) зафиксировал рост обращений граждан по вопросам отсутствия воды и аварий на системах водоснабжения. Как сообщил руководитель ЦУР Алексей Паршин, большинство жалоб поступило от жителей Калуги и Боровского округа.

В Боровском округе основной причиной недовольства стало отключение воды в городе Балабаново.

Как выяснилось, подрядные организации во время проведения ремонтных работ повредили запорную арматуру на территории бывшего пионерлагеря. Специалисты оперативно устранили повреждение и восстановили водоснабжение.

В областном центре также возникали проблемы: в ходе планового отключения воды в нескольких домах произошло завоздушивание системы, что временно затруднило подачу ресурса.

Все обращения калужан были оперативно переданы в профильные ведомства для принятия мер. Власти держат ситуацию на контроле и призывают коммунальщиков не допускать сбоев в работе.

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