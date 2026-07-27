Калужанин получил шесть месяцев принудительных работ за долги по алиментам

В понедельник, 27 июля, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 46-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в неуплате алиментов на своего несовершеннолетнего ребёнка.

— Отец долго уклонялся от выплат. В мае прошлого года его уже привлекали к административной ответственности и назначили обязательные работы. Он их отбыл, но деньги на сына так и не перечислял. С мая по август 2025 года накопился долг 44 тысячи рублей, - пояснили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к шести месяцам принудительных работ.