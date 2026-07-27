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Владислав Шапша обсудил с послом России в Беларуси итоги и перспективы сотрудничества

Владимир Андреев
27.07, 12:36
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

Стороны обсудили результаты совместной работы и дальнейшие планы по развитию сотрудничества в таких ключевых отраслях, как промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Борис Грызлов отметил положительную динамику экономического взаимодействия: по итогам 2025 года товарооборот между Калужской областью и Беларусью превысил 700 миллионов долларов, показав рост на 14%. В первой половине 2026 года тенденция укрепилась — объём взаимной торговли увеличился ещё на 17%.

Владислав Шапша, в свою очередь, подчеркнул, что партнёрство с братской республикой остаётся тесным и многогранным. Важную роль в этом играют побратимские связи: Минск, Гомель и Барановичи являются городами-побратимами Калуги и Обнинска, что создаёт прочную гуманитарную основу для деловых контактов.

В ходе встречи также обсуждались планы калужской делегации. В рамках предстоящей поездки стороны намерены подписать новый план совместных мероприятий, который придаст дополнительный импульс развитию экономических и дружеских отношений.

- Уверен, здесь у нас ещё большой потенциал. А главное есть стремление и решимость укреплять сотрудничество в интересах Союзного государства и жителей двух стран, — резюмировал губернатор.

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