Жители деревни Барсуки опасаются пожаров из-за сухой нескошенной травы

В понедельник, 27 июля, жительница сельского поселения «Деревня Барсуки» Дзержинского района рассказала о проблеме с нескошенной травой в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на протяжении последних летних сезонов территория окашивалась частично.

— По этой причине весной был пал сухой травы и сухостоя, - пишет женщина. - Жители неоднократно обращались в МЧС. В этом году поселение не окашивается совсем. Пожалуйста, примите меры. Мы опасаемся возможных пожаров.

— В летний период периодически проводится окос общественных территорий (детских, спортивных площадок, мемориалов и воинских захоронений), обочин дорог общего пользования, - комментирует ситуацию администрация Дзержинского района. - Мы продолжим эту работу в рамках благоустройства территорий для обеспечения противопожарной безопасности, в том числе и на этой территории.