Калужская школьница победила в полуфинале всероссийского конкурса «Я в Агро»

Ученица агротехнологического класса из Боровского округа Лилия Манукян заняла первое место в полуфинале всероссийского конкурса «Я в Агро» в профиле «Агротехклассы».

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Конкурс собрал более 50 тысяч заявок со всей страны, но в полуфинал прошли лишь около 300 участников. Лилии удалось не только успешно пройти строгий отбор, но и стать лучшей среди сильнейших: она решила сложные практические задачи, подготовленные экспертами, а также представила собственные идеи по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни на селе.

Победа в полуфинале дала школьнице путёвку в финал, который пройдёт с 17 по 22 августа в Туле.