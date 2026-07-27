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Общество

Калужская школьница победила в полуфинале всероссийского конкурса «Я в Агро»

Владимир Андреев
27.07, 11:45
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Ученица агротехнологического класса из Боровского округа Лилия Манукян заняла первое место в полуфинале всероссийского конкурса «Я в Агро» в профиле «Агротехклассы».

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

Конкурс собрал более 50 тысяч заявок со всей страны, но в полуфинал прошли лишь около 300 участников. Лилии удалось не только успешно пройти строгий отбор, но и стать лучшей среди сильнейших: она решила сложные практические задачи, подготовленные экспертами, а также представила собственные идеи по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни на селе.

Победа в полуфинале дала школьнице путёвку в финал, который пройдёт с 17 по 22 августа в Туле.

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