Калужские артисты выступили на сцене Белорусской государственной филармонии

В рамках Дней культуры Калужской области в Республике Беларусь состоялся масштабный концерт на сцене Белорусской государственной филармонии.

Мероприятие прошло при участии высоких гостей: губернатора Калужской области Владислава Шапши, главы администрации Президента Республики Беларусь Дмитрия Крутого и Посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.

С творческими номерами перед белорусской публикой выступили прославленные коллективы региона. Симфонический оркестр имени Святослава Рихтера и солисты Калужской областной филармонии представили насыщенную программу, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство.

Также на сцену вышли артисты Имперского русского балета под руководством заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды, которые порадовали зрителей яркими хореографическими постановками.

Владислав Шапша отметил важность подобных событий для укрепления двусторонних отношений:

-Укрепляем не только экономическое партнёрство с братской республикой, но и культурные связи. Калужский край известен своей славной историей, природой и культурными традициями. Мы открываем наше богатое наследие и горячие сердца братскому народу.

Дни культуры Калужской области в Беларуси стали ещё одним шагом в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя регионами, подтвердив взаимный интерес к обмену традициями и искусством.