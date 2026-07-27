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Общество

В Калужской области резко выросла заболеваемость ОРВИ за неделю

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало статистику заболеваемости ОРВИ на 30-й неделе.
Ольга Володина
27.07, 11:46
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За период с 20 по 26 июля в регионе зарегистрировали 2645 случаев острых респираторных инфекций. На предыдущей неделе этот показатель составлял 1992 случая.

Рост заболеваемости относительно 29-й недели составил 32,8%. При этом случаев гриппа на территории области не выявлено.

Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения достиг 24,76, что на 17,3% превышает эпидемический порог (21,1). Среди детей всех возрастных групп заболеваемость ниже пороговых значений – от 35,8% до 78,3%. У взрослого населения, напротив, зафиксировано превышение на 96,3%.

За неделю число заболевших увеличилось у детей до трёх лет на 3,6%, у дошкольников – на 4,9%, у взрослых – на 72%. Снижение отмечено только среди школьников – на 16,6%.

В стационары области госпитализировали 26 человек. На предыдущей неделе в больницы попали 22 пациента, рост госпитализаций составил 18,18%.

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