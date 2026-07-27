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В калужских лесах сохраняется второй класс пожарной опасности

Министерство природных ресурсов Калужской области 27 июля опубликовало сводку о лесопожарной ситуации в регионе.
Ольга Володина
27.07, 10:34
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За последнее время новых термических точек в лесном фонде не выявили.

По данным системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, погодные условия в лесах области оцениваются 2 классом пожарной опасности. Это означает, что риск возникновения возгораний оценивается как невысокий.

Особый противопожарный режим в муниципальных округах региона пока не вводили. Ситуация остаётся под контролем профильных служб.

В ведомстве напомнили номера экстренных служб, по которым можно сообщить о лесных пожарах. Единый номер – 112. Также действует прямая линия лесной охраны 8 800 100 94 00 и региональная диспетчерская служба 8 (4842) 56-39-39.

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